Je suis Sage-femme d'Etat, Technicienne Supérieure en Soins Infirmiers et obstétricaux, avec une formation de courte durée en Financement Basé sur les Résultats (FBR ou PBF) et Economie de la santé. Je suis actuellement chef du Service Santé de la Mère et de l'Enfant à la Direction Départementale de la Santé du Mono/Couffo.