Eléonore DE GREEF

Rédactrice expérimentée pour le print et le web, je cisèle vos brèves hypercalibrées comme vos livres anniversaire.

Je suis en contact avec des graphistes seniors avec lesquels je travaille souvent en équipe.



Ma première vie de secrétaire de rédaction et d'éditeur enrichit vos contenus. Je sais calibrer, hiérarchiser et nuancer mon propos en fonction d'une cible ou d'un lectorat. Mon but : la pertinence de l'information, du style et du ton, mais aussi de la structure.



La rédaction culinaire est mon domaine de prédilection. Du plaisir de la dégustation des mets à celle des mots, il n'y a qu'un pas, que je franchis aussi souvent que possible !



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Réécriture

Rédacteur

Référencement naturel

Web