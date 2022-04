Eléonore DUMONT

Après avoir effectué un cursus au sein de l'ISCOM en Communication globale des Entreprises et des Marques, je suis à présent diplômée d'un Master Management du Développement Commercial spécialisé dans les industries créatives.



J'aspire à concevoir des stratégies de communication 360° et tends développer une expertise dans le digital. Mon goût du défi m'a incité à m'orienter vers la gestion de projet, dans le domaine de l'affichage dynamique, au sein de l'agence Retail Media.