Eléonore DUMONT

Je suis actuellement Export Manager, au sein d’Eurovia, filiale du groupe VINCI. Je suis en charge du développement du chiffre d’Affaire International sur les zones Asie, Russie, MO, Afrique et CEE.

Ma mission consiste en l’accroissement des ventes en direct et via nos filiales internationales de produits industriels mais aussi au développement de l’activité Export de la société en créant de bureaux de représentation à l’étranger. Cela passe aussi par la prospection de nouveaux clients, la diversification sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée. En deux ans, le chiffre export a plus que doublé, et j’ai pu créer un bureau de représentation à Pékin, puis recruter et le manager l’équipe sur place. J’ai pu aussi participer à la création d’un bureau de représentation à Moscow, avec le Manager basé sur place. Je développe la marque Eurovia en participant aux grands salons internationaux.



J'étais, en VIE Management de projets" jusqu'en Mai 2013 chez Cofiroute USA, filiale du groupe Vinci Autoroutes a Los Angeles, dans le département business développement.

En charge du développement de Cofiroute USA, je participais à la prospection et à la réponse aux appels d’offres relatifs à la création de concessions autoroutières américaines. Ce poste impliquait une véritable dimension financière et technique, dans le montage des budgets et l’analyse de notre capacité de financement des nouveaux projets. Mon VIE a été précédé par un CDD de 6 mois en France au sein de VINCI Autoroutes, dans la direction des activités internationales. Je participais à la prospection et aux réponses aux appels d’offres internationaux. J’ai pu y développer des compétences en analyse financière, en stratégie de développement, ainsi que dans la rédaction de documents marketing et de réponses aux appels d’offre.



J'ai effectué mon stage de fin d’études en analyse financière de crédits au sein de la Banque des entreprises, OSEO après un master 2 en finance d’entreprise à L’ESSCA.

Ce stage m’a permis d’acquérir une aisance en analyse financière et en conseil en stratégie de développement qui me sera essentielle dans une future fonction de gestionnaire de projet ou de « business developer ».

Auparavant, j’ai passé une année en Chine, en commençant par un master de chinois à Shanghai, et poursuivant cette année par six mois de stage au sein de l’entreprise Castel Frères, basée à Shanghai.

Cette expérience a été une vraie opportunité pour moi. En qualité d’assistante du Directeur Général de Castel Frères Chine, j’ai pu suivre toute la croissance de l’entreprise, gérer les ventes, rencontrer tous nos clients importants lors de dégustations ou de présentations des vins, évènements que j’ai personnellement organisés, animés et dont j’ai assuré la réussite dans la plupart des provinces chinoises.

J’ai aussi suivi toute la structure interne de l’entreprise, depuis la gestion des commande, le suivi des objectifs, jusqu’à l’allocation et la répartition des budgets.

Enfin j’ai eu l’opportunité d’organiser les deux grands salons Vinexpo, qui se sont tenus à Chengdu et à Hong-Kong, auxquels l’entreprise Castel était présente. J’ai personnellement organisé l’acheminement des bouteilles depuis la France, la commande et la surveillance du montage du stand, l’accueil de la direction générale françaises qui s’était déplacée pour l’occasion, ainsi que le bon déroulement des salons et de leur intendance jusqu’à leur achèvement.

D’autres expériences, comme mon stage en relation presse chez Cartier International ou bien encore mes expériences à Londres m’ont beaucoup apporté en autonomie, et en rigueur.



Mes compétences :

Vente

Business manager

Export

Marketing

Communication

Analyse financière

Relation clients

Business developer

Commerce