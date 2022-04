Eleonore EIDELIMAN COUMBARAS

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES

EMEA HR business partner

15 ans d’expérience en Marketing et en RH au service du business en secteur high tech



10 ans en marketing opérationnel à l’international

• Coordination et management de programmes partenaires sur 16 pays européens

• Développement de la communication interne

• Recrutement et formation de 150 partenaires sur la zone Amérique Latine



5 ans d’expérience dans les ressources humaines

• Responsable RH chez un opérateur telecom

Support aux Mgrs sur la France, Maroc, Chili,

• Préparation à l’expatriation des cadres

• Audit de performance de la Fidélisation des employés en Europe de l’Est



LEA, ISG, Master RH ESSEC

Anglais Espagnol, 42 ans



Mes compétences :

Business

Business Partner

EMEA

HR Business Partner

International

International recrutement

Recrutement