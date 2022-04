Eleonore FORTE

Bonjour



Je vous propose de vous plonger dans un bain de bien-être entièrement dédié pour vous, au programme,une prise de contact suivi de différents exercices de relaxation dynamique (mouvements doux ou énergiques associés à la respiration), une visualisation d'image positive et un temps d'échange.



Histoire de la sophrologie :

La sophrologie est apparût en 1960 en Espagne, elle fût crée par le médecin Neuropsychiatre Alfonso Caycedo.

C'est une méthode psychocorporelle qui met en avant le mentale, le corps et l'écoute de ses ressentis dans chaque exercice.

Elle est inspiré du yoga, de l'hypnose, du zen et utilise la respiration, la décontraction musculaire et la visualisation d'image positive.



Mes compétences :

PAO

Communication

Marketing

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Microsoft Office

Préparation mentale

Accompagnement de la grossesse

Gestion de la performance

Gestion des addictions

Gestion de la phobie

Confiance en soi

Trouble du sommeil

Coaching sportif

Gestion des emotions

Coaching

Détente

Coaching individuel

Gestion du stress

Bien être