Florence BORDE

Je suis Ingénieure Réseaux, diplôme que j'ai obtenu après un BTS en Informatique de Gestion et un cursus au CNAM mené parallèlement à ma vie active.



La valorisation de mes études m'a permis d'être recrutée par la Société Madrange en tant que Responsable Bureautique et Réseaux.



Une opportunité m'a ensuite été offerte dans ce même groupe où j'ai exercé la fonction de Chef de Projet Informatique dans les domaines Production et Gestion des Temps.



Depuis toujours attirée par l'enseignement, j'ai obtenu un poste combinant les fonctions de Formatrice et Chargée de missions au Centre de Formation Continue dans les Travaux Publics, Sylvain Joyeux à Egletons (Centre à l'initiative de la Fédération Nationale des Travaux Publics).



