Eléonore GUILLON

Directrice artistique, graphiste et vidéaste sur Strasbourg et Paris. Mon savoir-faire : écouter, inspirer et faire palpiter. Je conçois identités visuelles, campagnes, affiches, flyers, cartes de visite, brochures et habillages de sites internet. Je réalise reportages, films institutionnels, et clips musicaux. Découvrez mon travail surArray.



GRAPHISME



Je taille des supports de communication de caractère qui reflètent les valeurs et l’esprit de votre projet. Je conçois identités visuelles, campagnes, affiches, flyers, cartes de visite, brochures et habillages de sites internet. Je travaille entre Strasbourg et Paris pour le milieu culturel, musical, social, pédagogique et thérapeutique.



Chasseuse d’idées poétiques et impertinentes, mes créations sont ludiques et engagées. Mes atouts : mon oeil de photographe et ma patte d’illustratrice ! Je cultive un esprit frais et spontané, attaché à la matière et à l’expressivité du trait. L’objectif : vous démarquer ! « Sage comme une image ? », non alors !



VIDÉO



Passionnée d’image, d’atmosphères et d’histoires, je crée des films sur mesure, de la scénarisation au montage, en passant par la mise en scène. Équipée d’un Canon 5D Mark II, d’éclairage et d’une station de montage professionnelle, je produis reportages, films institutionnels, clips musicaux. Je travaille en synergie avec William Lamy, motion designer et designer sonore sur Strasbourg.



Mon travail revêt un côté caméléon. Être en cohérence avec mon sujet est ma ligne directrice ; c’est un cadre à l’intérieur duquel j’essaie d’apporter ce qui m’est personnel : une touche poético-ludique et un regard proche des gens teinté de complicité, d’humour et d’émotion.





Mes compétences :

Communication

Communication visuelle