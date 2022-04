Eléonore HALBARDIER

Embauchée au sein de l'Etablissement LOCAPORTE suite à un stage effectué durant mes études à l'IUT TC de Montluçon.



Mes principales activités dans l'entreprise :

= > Commerciale

= > Gestion (comptabilité, facturation...)

= > Secrétariat

= > Communication



Etant donné que nous sommes un tpe de moins de 10 salariés, je me dois d'être polyvalente et organisée dans mon travail, pour mener à bien les différentes missions qui me sont confiées. J'aime beaucoup ce que je fais car le métier de la location nous apporte un relationnel énorme, que ce soit quantitatif ou qualitatif.



Mes compétences :

Adobe Photoshop CS5

Wordpress

Final Cut Pro

Marketing relationnel

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Communication événementielle

Comptabilité financière

Communication visuelle

Communication externe

Comptabilité clients

Comptabilité fournisseurs

Relations Publiques

Aisance relationelle

EBP Compta

Stratégie commerciale