Eléonore HARDY

2016 à 2017 :

Chargée d'affaires en microcrédit personnel - Secours Catholique, Grenoble (France)

Chargée évènementielle pour le forum '1ers Etats Généraux des Migrations' - Collectif Migrants en Isère, Grenoble (France)

Audit commercial d'un EA/ESAT - Fontaine (France)



Formation sur la Prise de décision Ethique dans les Organisations, Université de Lausanne (UNIL)



2013 à 2016 :

Responsable commercial - RESOLUTION Spectra Systems (www.resolutionspectra.com), Meylan (France)

> Développement commercial de la start-up (instrumentation / nanophotonique) sur l'Europe et l'Asie

> Mise en place d'un réseau de distribution, de formations et d'outils marketing et communication



2009 à 2013 :

Ingénieur technico-commercial - QUANTEL (www.quantel.fr), Les Ulis (France)

> Management d'un réseau de distribution en Chine et en Inde

> Vente de lasers standards et sur mesure pour la recherche et l’industrie, en direct sur la France



2006 à 2009 :

Ingénieur Projet Client - VARIOPTIC (www.varioptic.com), Shanghai (Chine):

> Pilotage des projets chinois d'intégration de la lentille liquide résultant en 3 design in et 2 design win dans des systèmes d'imagerie (mobile phone, caméra dentaire, webcam).

> Recherche et qualification de fournisseurs ayant permis une baisse de 70% des coûts



2005:

Ingénieur Projet - SINOPTIX (www.sinoptix.fr), Shanghai (Chine)

> Développement de la base de données client

> Etude de faisabilité des projets clients et recherche de fournisseurs adaptés



Apprentissage du Chinois.



Stage Ingénieur Développement d'Affaires pour IMF (société de conseil en QHSE) à Shanghai (Chine)

> Développement d'un panel de services pour l'aide à l'implantation des sociétés étrangères en Chine

> Développement d'une base de données client



2004-2005:

Formation Master Management Stratégique du Changement par l'Innovation à l'ENSAM (Arts et Métiers)

> Gestion de projet, Créativité, Conduite du Changement et Qualité Totale

> Organisation de l'Université de l'Innovation, Aix-en-Provence



2004:

Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Centrale Marseille (anciennement ENSPM)

> Traitement du signal, Micro-électronique et spécialité Optique et Opto-électronique



Stage Ingénieur R&D chez Philips Research (www.research.philips.com), Eindhoven (Pays-Bas)

> Etude et réalisation de designs de lentilles liquides dans l'équipe Fluid Focus



2003:

Stage en R&D chez EADS Sodern (www.sodern.com), Limeil Brevannes (France)

> Etude de la fusion de données d'un capteur stellaire multi-têtes (startracker) et réalisation d'un outil de simulation sous MATLAB-Simulink



Responsable Communication Extérieure du Bureau des Elèves.



Mes compétences :

Chine

Laser

Optique

Innovation