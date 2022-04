Eléonore HENON

Après deux ans dans la vente en conception cuisine et salle de bain , je décide de me lancer dans l'aventure de l'entreprenariat.

C'est avec une grande implication que j'accompagne aujourd'hui mes clients dans la réalisation de leur projet d'aménagement intérieur du conseil décoration à la préparation de leur travaux, le but étant pour moi de rendre leur espace de vie le plus fonctionnel et le plus adapté à leur mode de vie.

Je travaille également avec les professionnels (agencement de bureaux, magasins, restaurants...) toujours avec le soucis de créer des projets adaptés à leur besoin et à leurs clients.



Mes compétences :

Agencement d'espace

Architecture d'intérieur

Rendu 3d

Artlantis

Décoration intérieure

Archicad

Google Sketchup

Adobe InDesign

Aménagement intérieur

Adobe Photoshop

Dessin