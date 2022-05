Sonia BRILLANCEAU

(NOTA: Je propose mes services d'architecte d'intérieur en direct, bien sûr, mais aussi en missions de sous-traitance en conception ou exécutions graphiques auprès des architectes DE, architectes d'intérieur, promoteurs immobilier...)





Je mets mes compétences et mon expérience d’architecte d’intérieur en freelance pour vous aider à concrétiser vos projets, vos rêves d’intérieurs.

Je suis diplômée de l’ESAI (Ecole Supérieur d’Architecture Intérieure) de Montpellier (major de promotion, pour la petite histoire).



Dans le neuf ou la rénovation je vous propose de concevoir et réaliser vos projets. Habitat, commerce, bureau… Restructuration architecturale, agencement, extension, création d’ambiance ou simple rafraîchissement.



Je m’attache à exploiter de façon optimale l’espace & les volumes à transformer, les matières, la lumière & les couleurs, pour vous créer un lieu de vie (personnel ou professionnel) sur mesure, qui allie fonctionnalité & esthétique, propice au bien-être ou à la productivité, qui respectera vos besoins & vos envies, en gérant efficacement les contraintes, & dans un budget maîtrisé.







Prestations (à adapter selon le type de projet):



Mission complète: de la conception à la réalisation des travaux,

ou

Mission partielle selon vos besoins.



- 1er rendez-vous de découverte & de définition des besoins & envies / puis détermination des prestations adaptées à votre cas & des honoraires correspondants : OFFERT

- Etat des lieux, mise au net des existants sur plan

- Etude de faisabilité (cahier des charges, PLU, règlements intérieurs divers selon les cas)

- Etudes créatives d’Avant Projet Sommaire, et plus techniques d’Avant Projet Détaillé

- Elaboration des dossiers administratifs (Permis de construire, Déclaration Préalable, PMR, Sécurité incendie…)

- Création de mobilier sur mesure

- Plans d’exécution

- Perspectives & modélisation 3D de votre projet, vidéo

- Chiffrage. Analyse des devis

- Choix des artisans, intervenants complémentaires & fournisseurs partenaires

- Coordination & suivi des travaux & réalisations

- Contrôle financier

- Réception de chantier. Apurement des comptes



Je suis à votre écoute. Confiez-moi votre projet en toute sérénité. Il sera à l’image de vos envies. Mon rôle est de le mettre en forme & le réaliser grâce à mon savoir faire et mon expérience.



Je vous invite donc à me contacter au 06 63 07 97 30 ou à contact@soniabrillanceau.com & j’aurai plaisir à répondre à vos demandes.



Site web: Array

Facebook: Array

Siret: 523278141 00016





Mes compétences :

Collaboration efficace avec les entreprises

Coordination, suivi de travaux

Conseils et explications claires et adaptées

Pertinence des propositions

Infographie et modélisation 3D

Combinaison esthétique et fonctionnelle

Création de mobilier sur mesure

Plans, coupes, élévations, perspectives

Etudes créatives et conceptuelles

Vérification & suivi ordonnés des devis, cdes, fac

Relevés de mesure, transcription sur plans

Démarches administratives (PC, DP, AT...)

SketchUp, LayOut, Photoshop, Illustrator

Word, Excel, Autocad (bientôt)

Ecoute, analyse des besoins, des envies, des contr