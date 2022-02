Frederic HERRERO

Vous avez un projet qui vous tient à cœur ? Vous n'avez pas forcément envie de vous investir à fond dans ce projet par peur de d'entrer dans un monde qui vous est totalement inconnu ?

C'est là que nous entrons en jeu pour vous !!! Nous avons les solutions à vos problèmes.Notre métier est de faire en sorte que tout se déroule comme il le faut. De la phase d'étude à la réalisation, les phases d'achat, de coordination et de bon achèvement sont de nos compétences. Nous vous apportons notre savoir faire, les garanties et l'assurance d'un travail bien fait et ce, au juste prix !

Nous vous offrons un panel de services personnalisés.

Ce qui fait notre force c'est :

Que nous sommes en relation avec l'ensemble des intervenants de la filiale du bâtiment, notre rayon d'action est très vaste

Que nous vous accompagnons sur les différentes phases de votre projet. Pour cela nous mettons à votre disposition notre réseau et nos compétences



Ce que vous pouvez en tirer est :

Une diminution des coûts

la certitude d'un cahier des charges respecté

le suivi et la coordination de votre chantier dans le respect des règles et de son environnement

la garantie d'une parfaite exécution



En bref ce que nous vous proposons c'est :

Étude et analyse de votre projet

Négociation sur les achats

Consultation et coordination des intervenants

Maîtrise d'œuvre

Conseil et accompagnement

Mise en relation

Suivi de chanter



Alors n'hésitez plus, votre seul engagement, nous confier votre projet.



Mes compétences :

Architecte

Carreleur

Charpentier

Construction

Couvreur

cuisiniste

Dessinateur

Électricien

Jointeur

Maçon

Plaquiste

Plombier

Rénovation