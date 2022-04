Marc HERRERO

Un parcours professionnel de 25 années, en tant que consultant puis manager, m'a donné envie de créer Mh.Caminando en 2003, une structure d'accompagnement ayant pour objectif de "Développer le potentiel en humain» avec deux missions :



- Accompagner des dirigeants, managers et leurs équipes à faire face sereinement et efficacement aux multiples défis et enjeux de leur environnement professionnel.

Je leurs permets de prendre du recul, de transformer des obstacles en opportunités de développement, de trouver de nouvelles solutions et de les mettre en œuvre.



- Développer l’innovation managériale comme levier de différenciation et de performance.

Je permets à des dirigeants, managers et leurs équipes d’imaginer et de mettre en œuvre de nouvelles pratiques managériales, sociales, organisationnelles pour :

• Développer le potentiel individuel et collectif (cohésion, coopération, intelligence collective)

• Libérer les énergies, la motivation, l’engagement, l’autonomie,

• Concilier performance et bien-être au travail,

• Maintenir l’engagement des équipes dans des périodes de transformation,

• Favoriser la créativité, l’innovation.



Des interventions qui reposent sur plusieurs dispositifs en fonction des spécificités de chaque situation : Coaching individuel / collectif / Ateliers de co-développement, d'analyse de pratique / formation / Ateliers thématiques de créativité, d’innovation,…



En complément de mes formations de base, 3 courants enrichissent ma pratique depuis 4 ans :

- Intégrer davantage les apports de la psychologie positive, avec une conviction "agir sur le bonheur permet de gagner en performance".

- Sensibiliser aux apports de la « méditation pleine conscience »,pour gagner en efficacité et sérénité et de manager autrement.

- Innover dans les pratiques, créer des espaces pour réfléchir autrement, ludiques, décalés et efficaces.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Coaching

Formation

Management

Communication

Accompagnement