De formation initial dans la décoration publicitaire et une une expérience de 12 ans en tant que commercial , j'ai décidé il y a 3 ans de faire une reconversion professionnelle des métiers du second oeuvre, cette formation a permis de perfectionné mon savoir faire dans certain secteur .

En possession de ce titre j'ai exercé dans deux enseignes en tant que technicien et responsable de maintenance pour assoir cette formation sur le terrain .

J'ai réçament crée ma société d'aménagement et décoration intérieur.

Force de proposition pour mettre en valeur votre bien.( couleurs, textures, matières )

N'hésitez pas à me contacter pour tous renseignement.

CONTACT : F.A.S ( Franck Aimont ) / 0629562228







Mes compétences :

Autonomie

Création d'entreprise

Diplomatie

Créativité

Réactivité

Rigueur

Bâtiment