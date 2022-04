éléonore HERBST-BATRÉAU

Je suis une personne dynamique, impliquée et très motivée.

Mon caractère est ma force. Je suis une directrice régional pugnace et aimant gérer le réseau.

Je m'occupe également d'une société de conseils en image. J'anime un site internet, une page Facebook et Instagram au nom lespetiteslookeuses.com

je suis au cœur de la tendance et je gère le tout dans un épanouissement personnel et professionnel!



Mes compétences :

Langues vivantes

Ventes directes

Développement commercial

Négociation

Import

International

Marketing relationnel

Export

Vente

Commerce

Organisée

Marketing

Management