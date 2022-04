Mes compétences :

Suivi des comptes clients et fournisseurs

Établir les balances clients et fournisseurs

Établir les déclarations de TVA

Établir les états préparatoires des bilans

Relances des impayés par téléphone

Rapprochements bancaires

Contrôle et saisie des différentes opérations

Maîtrise logiciels : sage, ciel, word, excel, Acce