Eléonore JOSSEAUX

Après une formation en génétique avec plusieurs stages dans différents laboratoire de recherche en France et à l'étranger, ainsi qu'une expérience de doctorante sur l'étude des mécanismes moléculaires sous jacent à la répression génique par les déméthylases d'histones. Aujourd’hui, je poursuis une carrière dans l’industrie de recherche pour participer au développement d’outils et technologies innovants afin d’améliorer la recherche clinique et thérapeutique dans le domaine du cancer.



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Biologie cellulaire

Microsoft office