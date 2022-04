Eléonore JRIZI

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2016 à ce jour: Head of digital Design BDDF groupe Société générale.

2010-2015Responsable projets web comptoirs du multimédia (Grands compte métiers de la banque et assurances, sites e-commerce))

2009 Responsable projets Web au ministère du développement durable (Gestion du projet de refonte du site internet portail du ministère) :

Expression des besoins (Cahier des charges),

Arborescence, charte graphique, éditoriale et ergonomique,

Suivi des opérations (planning et budget), relations avec les prestataires (coordination et animation de réunion, comité de pilotage),

Recette, validation des livrables,

Référencement, bannières publicitaires, benchmark,

Maitrise CMS SPIP, connaissances en HTML et DRUPAL.

2007-2008 Chargée d’accueil en entreprise, accueil des visiteurs, gestion de standard, secrétariat.

Présélection au CELSA pour Master pro2 en sciences de l’information communication

2002-2005 Responsable de l’agence « Espace Info Energie » de l’A.D.E.M.E. région Ile-de-France :

Management d’équipe, participation au recrutement,

Information et sensibilisation aux problèmes de l’environnement (Grand Public),

Création et mise en place d’une annexe de l’Espace Info Energie à Rueil-Malmaison,

Animation de stand lors des manifestations,

Relations publiques : contact presse, recherche de partenariat,

Gestion des plannings,

Relations avec collectivités territoriales et les élus locaux.

Points forts : capacité à manager une équipe, esprit d’équipe, volonté d’aboutir.

2001 Chargée de production :

gestion de standard, contact fournisseurs, courrier, taches administratives.

2000 Chargée de communication :

Festival du cinéma de La Rochelle en Juillet (représentante du Maroc), Festival international de théâtre d’Agadir en Mai, Festival International du « Conte » de Janvier à Mai.

1999 Chargée de Relations Publiques :

Festival de Gordes en Août et Festival d’Avignon en Juillet. organisation des conférences de presse, présentations de soirées officielles, gestion des emplacements et des accès, billetterie.



INFORMATIQUE

P.A.O. (Photoshop, Xpress, Illustrator, In design), Word, Excel, Power Point, Internet, SPIP, HTML, Dreamweaver.



FORMATIONS

2009 Master 2 pro en communication numérique, gestion de projets et veille stratégique, mention : Bien.

2006 Formation en PAO.

2000 Maîtrise de communication et relations publiques.

1997 Diplôme d’assistante sociale.

1993 Baccalauréat lettres modernes.



LANGUES

Arabe : bilingue.

Anglais : Moyen.



CENTRES D’INTÉRET

Piano : 12 ans de conservatoire.

Danse : flamenco, danse orientale.

Cinéma.



Mes compétences :

MOA

Cadrage et conception des projets

Planning projets

MOE

Budgetisation de projets grands comptes

Management d'équipes pluridisciplinaires

Management opérationnel

Management de projets

HTML

Budget

Planning

CMS

Webmarketing

Gestion de projet

Management

Drupal

XHTML

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Macromedia Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Tom's planner

Stratégie digitale

Agile Scrum

Agile Development

Méthode agile