Ilham-Céline JRIZI

COMPÉTENCES:



+12 ans d’expérience en Management de Qualité en sociétés de service : Normes AFNOR, ISO9001/9002/9003/9004, E-CRM, Inboud/Outbound, COPC .

CRM

Relation Client

Suivi et contrôle de la satisfaction

Formation et suivi des collaborateurs

Coaching

Mise en place des Chartes de qualité



ANIMATION D’EQUIPES:



*Management, formation, contrôle des opérateurs.

*Conduite des entretiens d’évaluation et détection des potentiels.

*Mobilisation sur le plateau et soutien des équipes

*Animation de réunions opérationnelles

*Supervision, gestion du plateau.



RESSOURCES HUMAINES:



*Recrutement (Superviseurs, commerciaux, techniciens, opérateurs)

*Détection des besoins, définition des profils et des fonctions, rédaction des annonces, entretiens téléphoniques de présélection, tri des candidatures, convocations, conduite des entretiens et décision, accueil et intégration des nouveaux collaborateurs

*Mise à disposition des outils pour la gestion du recrutement (recherche de compétences sur cv thèque, webtracking)

*Collaboration avec les agences de communication



RH:



*Mise en place de planning et horaires modulés pour la gestion des effectifs

*Organisation de la formation et du planning d’activité des opérateurs

*Administration du personnel, suivi des dossiers individuels et Coaching

*Communication transversale, interservices et Décloisonnement



RELATION PUBLIQUES:



*Négociation avec les fournisseurs, chefs de secteurs et chefs d’établissements en France comme à l’étranger

*Suivi de projets

Contact avec les agences de communications afin de proposer le meilleur plan média d’après un cahier des charges élaboré avec le client.



CONCEPTION ET GESTION DE PROJETS



*Pilotage de projets

*Préparation des réunions opérationnelles (outils de reporting)

*Consulting & Qualité





Analyste géopolitologue pour plusieurs chaînes de TV et radios .



Autres competences:



Doctorante à l'Institut Français de GEOPOLITIQUE

Enseignante,intervenante, Formatrice.

Consultante Internationale

Manager opérationnelle en centres d'affaires et ou de profit



LANGUES:

ARABE :Bilingue (Littéral, Oriental, Occidental, Standard Moderne, Ancien, Judéo-Arabe)

Anglais : Courant

Allemand, Italien, Espagnol : Notions



Informatique & Internet



