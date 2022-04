Eléonore LAVIGNON

Consultante en communication spécialisée dans le secteur de l'économie sociale, j'accompagne au quotidien mutuelles, associations, fondations dans leurs démarches de recrutement et de fidélisation des adhérents.



Stratégie de communication multicanale, plan média, campagnes de MD print et on-line, conception rédaction de l'ensemble des supports de communication... La palette est large au service d'un secteur en pleine mutation, aux valeurs fortes et humaines.



Compétences

Autonome, esprit de synthèse très développé, sachant animer et motiver une équipe, je maîtrise l'ensemble de la chaine graphique et bénéficie d'une bonne connaissance de la problématique secteur.







Mes compétences :

Conseil