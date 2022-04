Eléonore LEBOUCQ

Avec une expérience de plus de 10 ans en industrie, dans différents secteurs à forte valeur ajoutée, j'ai développé une véritable poly-compétence en amélioration continue, méthodes et qualité.



Aujourd'hui je privilégie la fonction Qualité et met à disposition mes compétences de :

Gestion et coordination de projets structurants, Gestion qualité produits (clients et fournisseurs) , Pilotage qualité système (Normes, audit, SMQ), Gestion qualité process, HSE, management et formation.



Les valeurs qui me tiennent à cœur sont le respect, l'honnêteté et la créativité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Amélioration de la productivité

Lean

Amélioration continue

Animation de réunions

Animation de formations

Qualité client

Gestion de la qualité

Audit interne

Qualité produit

Assurance qualité

Management de la qualité

SolidWorks

Qualité

Production

Aéronautique