Eléonore LEGRAND

Passionnée par l’expérience client, je partage l’histoire et les valeurs de chaque marque grâce à la puissance de la création de contenus digitaux. Diplômée d'un master de stratégie digitale et management de projets, je suis actuellement à la recherche d'un poste de chargée de communication (community management, gestion de communauté, brand content, événementiel, RP) en CDD ou CDI. N'hésitez pas à me contacter :)



Mes compétences :

Planning stratégique

Planification de projet

Montage vidéo

Relations Presse

Relations Publiques

Promotion

Microsoft Office

Gestion de projet

Photographie

Communication événementielle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Community Management

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Branding

Création de contenus

Gestion de contenu web