Eleonore MARIE

Bonjour,



Après l'étude et la gestion de l'ensemble des assurances destinées aux professionnels et petites / moyennes entreprises au sein de LSN Assurances, j'ai choisi de m'intéresser à la souscription des risques industriels en intégrant le cabinet FAC depuis septembre 2010.



Cette nouvelle expérience me permet d'accroître mes connaissances, de développer mes compétences dans le domaine du RI (souscription et gestion) tout en continuant à utiliser mes capacités dans la souscription et la gestion des risques en Responsabilité Civile, flotte automobile...



Toutes les nouvelles expériences sont importantes et permettent de s'enrichir, c'est pourquoi il ne faut pas hésiter à y participer.



Mes compétences :

dynamique

polyvalente