Eléonore MATHIEU

Forte d'une expérience de plus de 2 ans au sein du cabinet Deloitte en tant qu'auditrice financière, j'ai acquis les qualités et compétences suivantes que je mets désormais à profit dans mon poste de contrôleur de gestion au sein des Usines Claas France :

- Compétences techniques : comptables, analytiques et informatiques (outils) ;

- Travail en équipe et management d'équipe ;

- Capacité de travail en autonomie pour la gestion des tâches confiées ;

- Qualités de rigueur, méthode, sens du détail et résistance au stress mises en avant dans les missions effectuées ;

- Forte conscience professionnelle.

Je prépare en parallèle le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG).



Mes compétences :

Microsoft Office

Système d'information

Analyse de risque

Sage

SAP

Gestion de projet

Comptabilité

Contrôle budgétaire

SPSS

Business Analysis

Reporting financier

Responsabilité sociétale des entreprises

Analyse financière

Contrôle interne

Audit financier