Eléonore MEPLAIN

Actuellement en Master Manager d'Entreprise ou de Centres de Profits a l'IFAG de Montlucon. J'effectue mon apprentissage en tant que Chargée Marchés Publics chez Transgourmet Centre-Est sur Yzeure (03). J'ai commencé le 1er septembre 2017 et je finis le 31 août 2018. Je suis à la recherche d'une offre d'emploi à compter de septembre 2018.

Missions du poste actuel :

- Création, suivi des dossiers appels d'offres pour les secteurs du 03, 18, 71, 42, 63.

- Mise en place des bordereaux de prix : application des marges et des prix, rédaction du dossier client suivant les contraintes demandées.

Réalisation du mémoire de master :

- Étude du développement durable, les contraintes des législations et l'évolution des produits labellisés en France.

- Mise en place d'une étude sur la réduction de gaz à effet de Serre, analyse du développement des voitures électriques ainsi que les recharges de bornes électriques, plan d'actions.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Microsoft Office

Gestion de projet

Travail en équipe