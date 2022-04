Eleonore MONNIER

Actuellement chargée de prévention et promotion de la santé, mes compétences en montage de projets, communication et animation me permettent de mettre en place des projets auprès de différents publics.

Mes différents emplois et voyages m’ont permis de développer des valeurs essentielles solidaires, mutualistes et organisationnelles. Je souhaite poursuivre ce développement de compétences dans différents champs d’intervention.



Mes compétences :

Santé