Eléonore NANA MBATCHOU

Titulaire d'un Master 2 International Business Negociation à l'école de Commerce ISTEC Paris, j'ai auparavant travaillé comme assistante de direction, RH, et commerciale à l'international puis à Paris.

Aujourd’hui, je bénéficie d'une double compétence en Ressources Humaines et négociation commerciale et suis prête à relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Assistance administrative

Assistanat commercial

Gestion des ressources humaines

Communication de crise

Marketing opérationnel

Négociation

Développement commercial