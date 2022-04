Eléonore PANKOWSKI

Diplômée d’un double Master 2 en Marketing – Communication – Publicité & Management, je me spécialise depuis plus de 5 années en France et à l'international (Canada, USA, Chine), dans le Marketing Digital & Opérationnel, la Communication interne et externe et l’Evénementiel.



Je dispose d’une solide base de compétences dans la mise en place de solutions Marketing & Communication afin d’améliorer l’image des entreprises & d’accroître leur génération de leads, sur plusieurs secteurs marchands (PLM, industries, santé et cosmétologie, ...).



Ayant toujours apprécié évoluer dans des environnements multiculturels, je dispose d’une forte capacité d’adaptation & d’une aisance à travailler en autonomie, en collaboration & en mode projet.

Créative et analyste, ouverte d’esprit, esprit critique, engagée, authentique, enthousiaste, relationnel aisé, force de proposition, sens des responsabilités, prise de décision rapide et efficace.



Je souhaite construire une carrière ponctuée de challenges et progresser grâce aux opportunités qui me sont offertes afin de gagner un niveau élevé d’expérience tout en me dévouant à l’organisation pour laquelle je travaille.



Spécialisations :

• Marketing Digital & Opérationnel

• Événementiel

• Communication interne / externe

• Gestion de projet

• Brand management

• Génération de Leads

• Support à la force de vente

• Community Management

• Webmarketing

• Design

• Encadrement de ressource

• ...



Mes compétences :

Customer Relationship Management

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Lead generation

Marketing opérationnel

Google analytics

Marketing stratégique

Social media

Microsoft Office

Dynamics CRM

SEO

Leadership

Créativité

Gestion de projet

Product Lifecycle Management

Webmarketing

Marketing produit

Communication externe

Communication interne

Community management

Management

Web design

Planning digital

Communication online

Stratégie digitale

Microsoft SharePoint

Rédaction de contenus web

Wordpress