Eléonore SOTTER

Je suis actuellement assistante de direction en CDI pour une PME. Ce poste me permet d'acquérir des compétences en comptabilité, en gestion administrative et en informatique. Il nécessite une grande autonomie et de l'organisation. Les tâches et missions que j'effectue au quotidien sont très variées.



Mes compétences :

Entretiens individuels

Questionnaire quantitatif qualitatif

Enquêtes socio économiques

Comptabilité

Gestion administrative

Rigueur

Organisation

Autonomie

Maitrise de logiciels spécifiques

Maitrise du pack office

Sondages