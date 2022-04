Une Digital Native "prête à l'emploi"...



Toujours connectée, multi-tâches et adaptable, voila ce qui caractérise cette génération Y dont tout le monde parle depuis les années 90.



Née en 1988, je suis de cette génération considérée comme polyvalente et à la pointe des technologies de l'information.



De ce fait, je suis disponible par téléphone, mail, chat et autres moyens de communication du futur pour répondre à vos interrogations sur mon profil.



Découvrez en un clic mon parcours professionnel: http://www.doyoubuzz.com/elsa-galenski



Mes compétences :

Commerciale

Communication externe

Relation client

Réseaux sociaux

Communication évènementielle

Communication interne

Rédaction

Marketing stratégique

Excel et powerpoint

Médias

Photoshop CS5

Logistique

Bureautique [ Word

Relations Presse