Nicolas JACQUET

Etant diplômé de l’IPAG avec Mention (Ecole Supérieure de Commerce : Master 2), en spécialisation Marketing Commerciale et Développement d’Affaires, après avoir été Lauréat du Concours National de Négociation de Deauville 2011, et après avoir effectué une année de stage à New York City, je suis actuellement en CDI chez Recrut.com, bi-média (Presse & Web) spécialisé dans l'emploi et la formation, où j'occupe le poste de Chef de Publicité.



Mes compétences :

Pack office

Organisation du travail

Sociabilité naturelle

Ponctualité et disponibilité

Présentations en clientèle

Travail en équipe

Ouverture culturelle