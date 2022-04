Eléonore TACK

Diplomée d'un Master II en Technologie et Management, au sein de Reims Management School- NEOMA (Programme TEMA - spécialisation Marketing), je suis en poste en tant qu'ingénieur commercial chez Roche Diabetes Care France.



Enthousiaste à travers mon audace, mon goût du challenge, ma passion pour convaincre, l'appétit de grandir au niveau professionnel, je souhaite faire de la vente mon métier.



Je suis vive, réactive, rigoureuse et je suis capable de m’adapter à des problématiques diverses. Je suis reconnue pour mes qualités relationnelles et de gestion de projets.



Chez GENERAL MILLS, (Häagen Dazs, Old El Paso et Géant Vert), j’ai assumé durant 6 mois les fonctions de chef de secteur GMS à Paris (Paris Sud Est- Arrondissements 3, 4, 12, 13, 14, et dans le département 94. À travers 85 magasins (hypermarchés et supermarchés), j'ai piloté des actions de développement commercial, de référencement, de merchandising et de promotion des produits propres aux trois marques.



Lors de mon stage chez Burberry durant 5 mois, j'ai mené des actions de vente, de merchandising à travers des missions de réimplantation et de visibilité de produits. J'ai également assuré des actions de réassort.



Lors de mon stage de 6 mois chez Actobi, le Chèque Sport et Bien-être, j'avais pour objectif de réaliser 25 partenariats par mois. J'ai réalisé en moyenne 40 nouveaux partenariats par mois.













Mes compétences :

Formation et maîtrise du Pack office

Connaissances en création de site internet

Techniques de Négociation et de Vente

Chef de secteur

Diabète