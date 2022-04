Eleonore TAUPIN

Ingénieure diplômée en informatique cursus Monétique et Sécurité Informatique par la voie de l’apprentissage à L'ENSICAEN. Cette filière m'a permise d’être en contact avec le monde de l’entreprise pendant trois ans au sein de la société Ingeliance Technologies au Havre (76600).



En obtenant ce diplôme, j'ai ainsi renforcé une Licence Informatique obtenue à l’université de Caen (14000) et un Bachelor of Sciences obtenu au Dundalk Institute of Technologies (Irlande)



Au cours de mon cursus universitaire, j’ai eu la chance de pouvoir intégrer le programme Erasmus et ainsi partir étudier en Irlande pour une période de 9 mois. Cette expérience m’a permis de perfectionner mon anglais, d’approfondir mes compétences informatique et de développer ma capacité d’adaptation et mon autonomie. J’y ai également appris l’importance de la communication dans un groupe au travers de plusieurs projets.



De plus, j’ai acquis au travers de la pratique à haut niveau du sport et de la musique le sens de la rigueur et de l’organisation.



Mes compétences :

MySQL

Microsoft office

JAVA

Python

C++

C

Qt4

Génie logiciel

ALGORITHMIE

C++ Builder

Programmation orientée objet

SQL

Veille technologique

Sécurité informatique

Cryptographie

Carte à puce

Visual Basic

Documentation

Objective-C

XCode

Mathématiques

TOEIC® Listening and Reading

Bootstrap

PHP 5

Laravel 4

CSS 3

HTML 5

Gestion de projet

Programmation

Management