Eléonore TUVIGNON

Après avoir validé ma Licence en Information et Communication à Grenoble, j'ai terminé mon cursus à l'UCL de Louvain-la-Neuve en Belgique. J'y ai suivi des cours ciblés en Communication Exerne et Interne, et ai eu l'opportunité d'effectuer mon stage à Bruxelles, dans un contexte multiculturel et international.



Motivée et dynamique, je me suis installée à Paris en 2016 après mon retour de Nouvelle-Zélande. J'ai été Superviseur des hôtesses au Forum des Halles, et y suis actuellement Assistante de Direction depuis décembre dernier.



Je recherche un emploi dans la communication, les relations publiques, ou encore l'événementiel. Mon anglais est courant, j'aime découvrir et apprendre des choses nouvelles, je peux encadrer et motiver une équipe, et je suis mobile géographiquement. Ce que j'aime par-dessus tout : les relations humaines et l'écriture. Pour le reste, je m'adapte!



Mes compétences :

Gestion de site web

Stratégie de communication

Communication interne

Relations Publiques

Communication externe

Communication événementielle