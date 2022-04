Eleonore WILLIG

Forte de de six ans d'expérience dans le domaine des études qualitatives, je me suis spécialisée dans les études psycho-sociologiques (l'état d'esprit des agriculteurs en France, le rapport à l'alcool chez les jeunes...) et sur les nouvelles technologies (le rapport des moins de 30 ans à Internet, la nouvelle mobilité/fluidité du net…) avec des méthodologies innovantes (blogs, quali on line, chats, ethnographie à domicile, panel consommateur-citoyen…).



Devenue psychologue clinicienne du travail, je me suis spécialisée dans les accompagnements individuels (coaching, mobilité, reclassement, aide à l'insertion) ainsi que dans les diagnostiques psychosociaux, l'évaluation des RPS et, surtout, la mise en place de politiques de bien-être au travail à travers la mise en place des plans de prévention, publics comme privés et ce, pendant plus de 6 ans.



Passionnée des problématiques humaines et organisationnelles, je travaille au sein d'Interface, cabinet d'études, de conseils et de formation à la fois en RH et en organisation. J'y mets en place notamment des groupes de développement des compétences ( groupes de codéveloppement, analyse de pratique) et réalise des accompagnements individuels (à la prise de poste, en lien avec des transformations organisationnelles, etc.), des accompagnements collectifs (team bulding, gestion des conflits, développement de la coopération, management coopératif...).



Mes compétences :

Médiation

Gestion de projet