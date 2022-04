Peinture permet à l'intérieur d'autres langues pour communiquer ma voix inouïe en termes de formes, de couleurs et modèle de mouvement énergique. Un peu comme danser sur sa propre musique et d'être parfaitement en phase avec les rythmes.

Depuis ma première rencontre avec les artistes de l'exposition École de New York, à Los Angeles, en Californie, au début des années 60 mon désir de ressentir la passion de la peinture a longtemps compensé mon intérêt à mettre de la peinture sur toile en conventionnel »vestes droites". Pour moi, j'ai ressenti le spectateur devrait être autorisé à jouer un rôle dans la distinction que faire si aucune considération serait attaché à l'œuvre accomplie (s), basé sur leur observation personnelle et des méthodes complexes de sens attribuer. En bref quand un tableau est fini, c'est fini et je suis à la prochaine rencontre. Ce n'est pas à sonner désinvolte, juste pour faire la lumière sur le fait que je ne veux pas d'obtenir de la manière d'un spectateur de pouvoir s'impliquer et indiquant clairement pourquoi il ou elle se sent comme ils le font sur ​​ce qu'ils voient .

Pendant ses études à Hollywood Centre d'Art School, j'ai mis de l'énergie dans l'apprentissage des éléments de la composition, la couleur, la ligne et le design avec mes contemporains. Et, je persiste à incorporer ces ingrédients dans mes tableaux, uniquement de la façon aléatoire qui est dicté par le couteau imprévue tranchage, le tube serrer, directement à partir du jus de cuisson peut qui composent le corps de mon art. La musique a joué un rôle dans mon développement artistique depuis ma prime jeunesse dans le South Side de Chicago, l'écoute de Jazz, Blues et Honky Tonk sons avec la musique classique à la radio. Déplacement à Los Angeles et d'être exposé aux palmiers, Ocean Breezes et maisons multicolores vraiment soufflé mon esprit au début des années 1950. En fait, je n'ai vraiment pas besoin de la hippie des années 60 pour me faire sentir "High", la cinquantaine a battu a pris soin de cela.



Mes compétences :

Art

Fine art

Fine art photography

Painter

Photo

Photography