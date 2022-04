Elfie NYAME

Je suis passionnée et faite pour les métiers de l'assistanat car j'aime l'idée de servir autrui tout en m'épanouissant dans un univers professionnel.Au cours de ma précédente mission j'ai eu à intervenir dans plusieurs domaines tels que l'assistanat de base, mais aussi les ressources humaines, la comptabilité, les services généraux et la relation clients avec les sociétés du CAC 4, ce qui fait de moi aujourd’hui une assistante polyvalente. En outre je suis discrète, rigoureuse et intègre.

Je sais me donner à fond pur les autres et j'aime le travail bien fait. je suis également passionnée par le contact client ..



Mes compétences :

Sens du service

Organisée

Rigoureuse

Marketing direct