Elfinfo ESANTE

ELFINFO a édité un progiciel spécialement dédié aux établissements hospitaliers : ePatient, solution qui permet de maîtriser les flux d’informations d'un établissement médico-social et de contrôler les échanges et données de ses services.

Le progiciel ePatient s’adapte à toutes les tailles d’établissements : EHPAD, maisons de

retraite, hôpitaux, clinique.

Afin de se diversifié Elfinfo à crée une solution performante pour la traçabilité, la sécurité, la réduction des coûts de communication ainsi que pour le renforcement des liens entres les établissements et ses clients : Hoteconnect .



Elfinfo anticipe les évolutions technologiques et innove afin de proposer un service de qualité.



Maintenant ! découvrez la nouvelle application eHygiène et eChariot qui permet d'améliorer la gestion des ménages :

- gestion du plan de nettoyage

- Traçabilité

- E-learning

- Traçabilité en temps réel.



Mes compétences :

Soins infirmiers

Systèmes d'information hospitaliers

Développement informatique

Édition de logiciels

Santé