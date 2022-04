Elga Faustine SIBAMOU NOUPA

Femme ambitieuse, ouverte d'esprit, je suis à l’écoute de diverses opportunités. Relativement douée pour le contact humain en général, et les négociations en particulier, je suis comme mes anciens collaborateurs ont pour habitude de me qualifié de "marketocompta". Comptable de formation, je suis nonobstant très liée à tout ce qui est communication d'entreprise, publicité et négociations. En fait, mon expérience jusqu'ici est je dois dire plus liée dans le domaine de marketing que dans mon domaine de formation. (Laugh out Loud)