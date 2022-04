Elgolli MAHDI

Bonjour,

Durant mon cursus professionnelle , j'ai pu développer des solides compétences en management des projets. Je cherche toujours le défi et les changements et je regarde toujours avec la bonne façon et méthodes pour gérer mes projets d’industrialisation.

Je suis également capable de travailler seul ou en tant que membre d'une équipe. J'ai toujours en mesure d'établir et de maintenir d'excellentes relations avec mes clients et collègues



Mes compétences :

Cfao

Gestion de production

Calcul des structures

Mécanosoudure

rhéologie

Industriallisation