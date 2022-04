Elhacen OULD MOHAMED ALI

Depuis 19 Janvier 2014 je travaille comme Métallurgiste et Superviseur Chambre d'Or au sein du département Traitement Kinross-Tasiast, avant cette date j'occupé le poste de formateur en Procédés.

De plus j’étais le superviseur du laboratoire de métallurgie entre 2007-2010, et par la suite assistant du directeur de l’environnement entre 2010-2012.

J’ai pu grâce à ces postes d’acquérir, assemblé et élargir mon expérience dans les domaines suivants :



• Les procédés d'exploitation d’Or et sa métallurgie.

• Environnement

• Formation dans le domaine du traitement d’Or.