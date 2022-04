Elhadj BALDE

Les compétences et les maîtrises que j'apporte à mon entreprise :

-La maîtrise des langages : JAVA, JAVASCRIPT, HTML5, CSS3, PHP

-L’utilisation et l’application des framework : JAVA ANDROID, ORM ANDROID (GreenDAO), JAVA SWING, VUEJS, REACTJS, NODEJS, EXPRESS, SEQUELIZE, KOA, NUXTJS.

-De la modélisation en passant par la conception et l’implémentation d’une base de données SQLITE, MySQL , SQL Server et bonne maîtrise du langage SQL.



Je maitrise le protocole TCP/IP, HTTP, FTP et je sais comment intégrer ces différents serveurs dans différentes applications (Web, Mobile, Dekstop , .Jar ...) interconnectées les unes avec les autres.



Toutes ces technologies me permettent de concevoir et de développer des :

-Applications web basées sur le modèle MVC (https://events.wiio.fr/Evenements ) ,

-Applications mobiles androïde :

Ex: -application d'inventaire et de traçabilité par lecture Code à Barre,

- application OCR,

-application vocale (TextToSpeech/SpeechToText),

-application d'identification et d'authentification par Lecture Code à Barre 2D

ou QR Code, etc

- Applications (mobiles, web ou Bureau) communiquant avec des objets connectés.

-Logiciels n-tiers connectées à des bases de données locales ou distantes et/ou communiquant avec des Services Web.



Mes compétences :

Koa

JavaScript

Android

Express

Nuxtjs

Reactjs

Java

OCR

Vuejs