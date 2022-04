Elhadj Daouda TOURE

Comptable diplomé de la prestigieuse école de commerce ESSECT POINCARRE de Bouake , titulaire d'une licence professionnelle en finances comptabilité, je suis actuellement Agent de Banque à la Banque Nationale d'Investissement de Côte d'Ivoire.Dynamique et rigoureux , j'ai acquis au cours de mes expériences professionnelles les qualités d'écoute et de compréhension tout en me familliarisant avec les outils tecniques mis à ma disposition . Aussi ma bonne connaissance de l'outil informatique , mon sens de l'organisation et de planification des travaux , cela ajouté à mon sens des resposabilités , mon esprit d'analyse et d'équipe me permettent de faire face aux tâches et objectifs qui me sont confiés.