Erwin N'GUETTA

Doté d'une solide expérience de 06 ans en gestion de projet et en diagnostic organisationnel acquise dans trois des plus grands groupes bancaires de la Côte d'Ivoire dont deux des plus grands au monde (Société Générale et BNPParibas) et à Bolloré Africa logistics, je suis en perpétuelle évolution au niveau de mes connaissances et de mon savoir faire.

J'atteins toujours mes objectifs et mes qualités de leader au sein d'une équipe projet permettent de respecter les contraintes de coût, de temps et de qualité.

J'aime travailler dans des environnements multiculturels, internationaux et à forte mobilité.

Mon goût de la recherche me permet d'être toujours à la pointe des techniques de gestion de projets.



Mes compétences :

Management

Conseil

Gestion de projet

Finance

Organisation

Statistique

Banking

Banque

Data manager

Database

Economics

EPI

Epi Info

Gestion de projet marketing

Maîtrise d'ouvrage

Manager

Marketing

Ms office

SPAD

Sphinx

SPSS

STATA

Statistics