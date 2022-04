Elhadj Oumar BARRY

Actuellement disponible et à la recherche d'un emploi en sécurité, je me permets de vous transmettre ma candidature.

Un grand plaisir pour moi de figurer dans votre effectif dans le futur avec toute l'ampleur et rayonnement que vous aviez sur le terrain du domaine de la sécurité privéé aujourd'hui.

Dans l'attente d'une suite favorable de votre part.

Merci cordialement...



Mes compétences :

Internet