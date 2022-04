Elhadji-Barra NDIAYE,

Docteur & Ingénieur en Évaluation/Caractérisation Non Destructive (END/CND) des matériaux, je suis à l'écoute d’opportunités. Ma formation d'origine s'articule autour de la Physique des matériaux et de l'instrumentation électronique notamment avec l'utilisation de capteurs optiques, thermiques, de capteurs de pression entre autres. La piézoélectricité que j'ai découverte dans le cadre d'un stage au Maroc a été le déclic dans la suite de mon cursus universitaire. Aujourd'hui je participe aux programmes menés au Laboratoire Ondes et Milieux Complexes LOMC (UMR 6294, LABEX EMC3) sur le contrôle santé/matière de structures sandwichs utilisées en aéronautique. Mon goût pour l'instrumentation et la programmation associé à l'expérience du LOMC dans l'utilisation de transducteurs ultrasonores pour le CND, nous permet d'appréhender ces études avec beaucoup d'ambitions notamment avec le développement de protocoles expérimentaux (mesure par vélocimétrie laser, Time Of Flight Diffraction TOFD, C-scan par transducteurs air-coupling ou utilisation de transducteurs multiéléments "phased arrays", la mesure d'impédance électromécanique, l'évaluation des propriétés de phénomènes NON LINÉAIRES, ...). Le développement de simulations numériques éléments finis sous COMSOL est aussi mené en parallèle.



Mes compétences :

MATLAB

Gestion de projet

Matériaux composites

Ressuage

Thermographie infrarouge

Ingénierie

Mécanique

Energie

Visual Basic

CATIA

END/CND ultrasons