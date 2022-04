Elhadji Cheikh SECK

Je m'appelle El hadji cheikh SECK. Je suis titulaire d'une maîtrise en droit privé, option droits des affaires et d'un master 2 en droits humains.

Après l'obtention du diplôme de maîtrise , j'ai effectué un stage en qualité d'assistant et de conseil à la maison de justice de Diamaguéne Sicap / Mbao (DAKAR).

Présentement, j'exerce les fonctions de clerc et de juriste interne dans une étude d'huissier de justice.



Mes compétences :

Rédaction de documents juridiques

Conseil

Recouvrement des créances

Règlement à l'amiable des litiges