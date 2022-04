Elhadji DIALLO

Étudiant en dernière année de cycle ingénieur en génie des systèmes d'information à

l’ESIGELEC de Rouen.

J’ai acquis de bonnes bases théoriques et pratiques en informatique à travers des projets

sur la gestion de projet logiciel, l’urbanisation et les architectures des systèmes d’information, le

stockage et les échanges de données, les plates-formes .Net et JEE.

Je suis intéressé pour tout ce qui touche le monde de l'informatique particulièrement dans le développement , sérieux, jeune dynamique ayant acquis le goût du travail en équipe dans mes nombreux projets réalisés.



Mes compétences :

SQL

Java Enterprise Edition

Java

HTML

Cascading Style Sheets

NetBeans

MySQL

Microsoft C-SHARP

Matlab

MVC

JUnit

Gimp

C Programming Language

Apache Maven

Adobe Photoshop

Adobe