Franck ADECHI

Ayant toujours aspiré à devenir un acteur majeur de l'énergie dans le bâtiment, j'ai débuté dans le monde de la maintenance multi-technique du bâtiment par un stage technicien en 2015 et j'ai poursuivi par un stage en tant qu'ingénieur d'affaire en exécution CVC/Plomberie en 2016 .

Je désire poursuivre ma carrière en tant qu'ingénieur d'affaire en CVC/Plomberie et participer aux multiples projets de rénovation et de construction.





Mes compétences :

Pompe à chaleur

Electrotechnique

Diagnostic de performance énergétique

Climatisation

Ventilation

Audit énergétique

Energie solaire

Chauffage

Efficacité énergétique

Energies renouvelables

Thermique

Génie climatique

Microsoft Office

Génie électrique

Gestion de projet

Visual Basic

Thermique Énergétique

Electricité

Développement durable

Plomberie

CVC

Gestion de contrats

Suivi de chantiers

Conduite de chantier

Management